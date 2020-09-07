شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المراكز العربية تعتمد ما تم توزيعه من أرباح في 30 سبتمبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراكز العربية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقدة في 30 سبتمبر الجاري، وذلك للتصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه تم توزيع أرباح بإجمالي مبلغ وقدره 665 مليون ريال، أي ما يُعادل 1.4 ريال للسهم الواحد وبما نسبته 14%من رأسمال الشركة.

ومن المُقرر أن تفوض الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021.

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كذلك ستصوت الجمعية على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 153.1 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 227 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 16.9%، أي ما يعادل 96.7 مليون ريال مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي.