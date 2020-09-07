شكرا لقرائتكم خبر عن أميانتيت تُخفض خسائرها المتراكمة إلى 43.42% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أمیانتیت العربیة السعودیة عن انخفاض خسائرھا المتراكمة إلى 149.588 مليون ﷼، بما یمثل نسبة وقدرھا 43.42% من رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن لاجراءات التي اتخذتها الشركة لتخفيض خسائرها المتراكمة هي تخفیض الاحتیاطي النظامي بنسبة 30.2% لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.

يذكر أن الشركة قامت بتحویل مبلغ 57.296 مليون ريال من الاحتیاطي النظامي للشركة والبالغ 189.472 مليون ﷼، لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة للشركة التي بلغ مجموعها 206.884 مليون ريال.

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وكانت أميانتيت قد أعلنت في نهاية يونيو الماضي عن تقديم ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 57.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 255.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى تكوين الشركة لمبلغ 78.1 مليون ريال والتي تم احتسابها كمخصصات للإيرادات المتوقعة لمشاريعها القائمة، بالإضافة إلى تكوين مبلغ 125.7 مليون ريال لعمل دراسة هبوط لقيمة الأصول الثابتة لثلاث شركات محلية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 188.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 296.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.