الاقتصاد

الزكاة السعودية تُحدد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهري مايو وأغسطس

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهري مايو وأغسطس2020، لعملاء الهيئة المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 سبتمبر الجاري.

وطالبت الهيئة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية؛ تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

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وكانت الهيئة قد دعت في وقت سابق المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارهم الشهري قبل نهاية 10 أغسطس الماضي.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية بدأت في مطلع الشهر قبل الماضي تطبيق ضريبة 50% من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي للسلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية قد دعت جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك منذ بداية العام قبل الماضي.

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