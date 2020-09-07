شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك السعودية توقع 8 اتفاقيات لرفع كفاءة خدمات الشحن بالمطارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الجمارك السعودية ثماني اتفاقيات تهدف إلى تسليم المهام التشغيلية الخاصة بمباني الشحن الواقعة في عدد من المطارات بالمملكة وذلك مع شركتي سال وساتس.

وشملت هذه المطارات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، مطار الطائف ومطار أبها، حسبما أوردت صحيفة الجزيرة.

وتسعى الجمارك السعودية من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى رفع كفاءة الخدمات التشغيلية في مباني الشحن بالمطارات الدولية وذلك بتسليمها للمهام التشغيلية إلى شركتي سال وساتس المرخص لهما من الهيئة العامة للطيران المدني للعمل في مجال تطوير أداء مباني الشحن والمناطق الجمركية وتقديم الخدمات لمرافق الشحن بمختلف مطارات المملكة.

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ويُمثل توقيع هذه الاتفاقيات تفعيلًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها الجمارك السعودية مع شركة الخطوط السعودية للشحن لتسليم المناطق الجمركية في المطارات، وذلك أثناء إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في مطلع عام 2019م .

يُذكر أن الجمارك السعودية وقعت في ديسمبر الماضي اتفاقية مماثلة لهذه الاتفاقيات مع شركة الخطوط السعودية للشحن لتسيلم المهام التشغيلية في مبنى الشحن في جمرك مطار الملك خالد الدولي.

ومؤخراً، دعت الجمارك السعودية الشركات المختصة للتقدم على منافسة لتشغيل مبنى ميناء الملك عبدالعزيز.

وقالت مؤسسة الجمارك بالمملكة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تدعو الشركات المختصة في مجال نظافة وصيانة وتشغيل المباني للتقديم على منافسة تطوير مشروع نظافة وصيانة وتشغيل مبنى إدارة جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وملحقاته وفق التفاصيل الواردة في منصة "اعتماد".