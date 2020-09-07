شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار واليورو والدينار الكويتى.. وتباين باقى العملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 7-9-2020، انخفاضا أمام الجنيه المصرى، مقارنة بأسعار أمس الأحد، وأبرز الآنخفاض "الدولار، واليورو، والدينار الكويتى" ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتإلى:



سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وسجل 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع مقابل 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.63 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 18.58 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.80 جنيه للشراء، 21.06 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 20.78 جنيه للشراء، 21.13 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.11 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع. Advertisements



سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم وانخفض سعر صرف الدينار الكويتى استقرار أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.12 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 49.15 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع.