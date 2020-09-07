شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% رابحاً 23.31 نقطة ليصل إلى مستوى 8047.93 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.67% رابحاً 65.80 نقطة ليصل إلى مستوى 9823.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 138.7 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال.

Advertisements

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.71%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.91%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية والمرافق العامة بنسبة 0.78%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.57%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.46%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.38%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.13%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.85%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.15%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.12%.

وقفز 127 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأسماك" بنسبة 8.01%، ثم سهم "جيسكو" بنسبة 7%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 6.88%، فيما تراجع 53 سهماً على رأسها سهم "مهارة" بنسبة 2.76%، ثم سهم " أسواق عبد الله العثيم" بنسبة 1.42%، ثم سهم "المملكة" بنسبة 1.26%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 398.4 مليون ريال سعودي.