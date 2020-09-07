شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-9-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-9-2020 في مصر ، والتي سجلت 848 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر، فيما تسجل أوقية الذهب 1930 دولار، مع توقعات تشير إلى هبوط الأسعار في سوق الصاغة بمصر خلال الساعات القادمة.





أسعار الذهب اليوم ..

عيار 18 : 726.85 جنيه

عيار 21 : 848 جنيها

عيار 24 : 969.10 جنيه

الجنيه الذهب : 6784 جنيها

السعر العالمي : 1930 دولار

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قال ناجي فرج عضو مستشار وزير التموين لصناعة الذهب وعضو شعبة المعادن الثمينة، إن مبيعات الذهب تسجل 40% فقط بتراجع كبير في المبيعات جراء هبوط الطلب على المشغولات الذهبية خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأضاف في تصريحات لليوم السابع، أن المستهلك يترقب تغير كبير في الأسعار حتي يتوجه للشراء، خاصة أن الفترة الحالية لا تشهد أي مناسبات، لكن مع عودة السياحة جزئيا نتوقع حدوث رواج محدود الفترة القادمة.

كان تقرير مجلس الذهب العالمى كشف تراجع وهبوط الطلب على الذهب، خلال الفترة أبريل إلي يونيو 2020 فى مصر بنسبه 70% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ5.5 طن.

وكشف التقرير أن حجم المبيعات للمشغولات فى معظم الدول تراجعت بنسب متفاوتة، حيث بلغ التراجع فى الإمارات العربية المتحدة نسبة 86% والسعودية بنسبه 80%؜ والكويت بنسبة 35%؜.

وأثبتت التقرير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالى فى مصر انخفض بنسبة 31%؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثمارى (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بسنه 2019