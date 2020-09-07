شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبي بمستهل تعاملات جلسة الاثنين مدفوعة بارتفاع قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% رابحاً 4.97 نقطة ليصل إلى مستوى 2263.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 112.6 مليون سهم محققة ما قيمته 43.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1427 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.92%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.38%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاعي النقل والبنوك بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.41%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.13%.

وقفز 13 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 4.66%، ثم سهم شركة الرمز كوروبوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 4.64%، فيما تراجع 24 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.99%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.32%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 1.9 مليون ورقة بقيمة 5.7 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.34%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن تعيين منير منصور في منصب الرئيس التنفيذي، بيتر لالور في منصب المدير المالي للشركة، وذلك في إطار خطة إعادة الهكيلة.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، عن قبول استقالة شركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات من عضوية مجلس إدارة الشركة، كما تمت الموافقة على استدعاء العضو الاحتياطي شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاولات وتعيين ممثلاً لها عارف عبدالله العجمي.

وفي سياق آخر قالت شركة دار التكافل، إن مجلس إدارة الشركة سيعقد يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر، لانتخاب رئيس مجلس الإدارة، ومناقشة أمور العمل الاعتيادية.