شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الصناعى فى ألمانيا يتوقع نموا طفيفا للناتج بالأشهر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح لمعهد إيفو اليوم الاثنين، أن الشركات الصناعية في ألمانيا، التي تضررت من التراجع الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، تتوقع ‭‭‬أ‭‬‬ن يزيد الإنتاج على نحو طفيف في الأشهر المقبلة. وقال كلاوس فولرابه المشرف علي مسوح إيفو" القطاع الصناعي، محرك الاقتصاد الألماني، يعود لمساره بشكل تدريجي". Advertisements وارتفع مؤشر إيفو إلى 15.4 نقطة في أغسطس من 14.3 نقطة في يوليو. ولأول مرة فيما يزيد عن عام، تتوقع شركات هندسية نمو الإنتاج ولازالت شركات صناعة السيارات تتوقع نموا ولكن ليس بالقدر ذاته من التفاؤل كما كان الحال في الشهر الماضي.

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