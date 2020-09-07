النفط ينزل بعد خفض السعودية سعر خامها وتباطؤ واردات الصين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين بعدما سجلت أقل مستوى منذ يوليو عقب إعلان السعودية أكبر خفض للسعر الشهري للإمدادات لآسيا في خمسة أشهر فيما خفت التفاؤل إزاء تعافي الطلب وسط الجائحة.

وسجل خام برنت 42.11 دولار للبرميل متراجعا 55 سنتا ما يوازي 1.3 بالمئة، وكان قد تراجع في وقت سابق إلى 41.51 وهو أقل مستوى منذ 30 يوليو.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا ما يوازي 1.6 بالمئة إلى 39.13 دولار بعد أن نزل في وقت سابق إلى 38.55 دولار هو أقل مستوى منذ العاشر من يوليو.

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وتظل ثمة تخمة عالمية من الخام والوقود رغم تخفيضات إنتاج منظمة أوبك وحلفائها فيما يعرف بأوبك+ وجهود حكومات لتحفيز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وخفضت شركات التكرير إنتاج الوقود نتيجة لذلك ما دفع منتجين من بينهم السعودية لخفض الأسعار لمواجهة تراجع الطلب على الخام.

ودعمت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، الأسعار بمشتريات قياسية ولكن الواردات تباطأت في أغسطس في حين ارتفعت الصادرات من المنتجات بحسب بيانات الجمارك اليوم.

وخفضت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، السعر الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف في أكتوبر، وهو الخام الذي تبيعه لآسيا، بأكبر قدر منذ مايو في مؤشر على أن الطلب يظل ضعيفا.