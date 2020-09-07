شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار السيجار بعد زيادة أسعارها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومبانى اعتماد مجلس الإدارة لائحة الأسعار الجديدة بزيادة سعر البيع للمستهلك لبعض منتجات الشركة من السيجار ودخان الشعر، على أن يتم التطبيق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر، وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

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