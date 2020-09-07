شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة البحرين بالمستهل مدفوعة بسهمى "الإثمار القابضة" و"بتلكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.12% رابحاً 1.68 نقطة ليصل إلى مستوى 1404.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 207.3 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.64% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.86%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 3.51% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.45%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.61%.

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وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن استقالة روبرت جونز رئيس المجموعة للتدقيق في البنك، وذلك بسبب تقاعده اعتباراً من 3 سبتمبر، واعتمد مجلس إدارة البنك تكليف فيكاس قوبتا للقيام بأعمال رئيس المجموعة للتدقيق في البنك بالوكالة، منوهة إلى أن فيكاس قوبتا يشغل حالياً منصب رئيس التدقيق، الخدمات المصرفية للأفراد والعمليات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي سياق منفصل أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن بيع المساهم الرئيسي Goldilocks Investment Company Limited، 25 ألف سهم لتنخفض حصته من 88.724 مليون سهم تعادل 9.95% إلى 88.699 مليون سهم تعادل 9.94%.