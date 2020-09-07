شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تكشف عن موعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية إجباريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، فوائد الفاتورة الإلكترونية.، مؤكدا أنها تقضى على التعاملات الوهمية بين الشركات، والاقتصاد الموازي أو غير الرسمي».، وتساهم في مراقبة حركة التجارة وضبط منظومة التحكم الضريبي".

وقال مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، اليوم الاثنين، «تواجد فواتير الشركات عند مصلحة الضرائب يسهل التسويات الضريبية، ويخفض الوقت والتكلفة للشركات المتعاملة مع المصلحة».

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وكشف المسؤول بمصلحة الضرائب عن أن الفاتورة الالكترونية ستكون إجبارية نوفمبر المقبل بهدف تحقيق العدالة الضريبية.