شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تبدأ الأسبوع بأداء قوى والأنظار على تطورات لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أن تسبب اضطراب قادته وول ستريت لأسهم التكنولوجيا بإبقاء المعنويات فاترة الأسبوع السابق، فيما يتابع المستثمرون بشكل وثيق تطورات لقاح لكوفيد-19. ومن المتوقع أن تتلقى أستراليا أول دفعة من لقاح لكوفيد-19 في يناير بعد أن أبرمت اتفاقا مع سي.إس.إل لتصنيع لقاحين، أحدهما تطوره المنافسة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد، والآخر في معامل سي.إس.إل مع جامعة كوينزلاند. وارتفع سهم أسترا زينيكا 1.5 بالمئة. وقفز قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.9 بالمئة. Advertisements وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.8 بالمئة، فيما صعدت الأسهم المدرجة في فرانكفورت واحدا بالمئة. وارتفعت أسهم شركات التأمين والبنوك وصناعة السيارات أكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة.

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