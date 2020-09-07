شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق: بدء التشغيل التجريبي لمحور "أحمد عرابي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الطرق بالمرحلة الأخيرة بمحور"أحمد عرابى" وتشغيله تجريبياً أمام حركة السيارات، كأول طريق عرضي يربط القطاعين الغربي والشرقي بمدينة الشروق.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق أن تلك المرحلة تبدأ من مدخل السويس (3) حتى تقاطع طريق الحرية، ليصبح حالياً حتى مدخل السويس (1) بكامل واجهة المدينة المطلة على طريق السويس، ويُمكن الطريق رواده بالقطاع الشرقي من استخدام كوبري مدخل (3) والاتجاه مباشرةً إلى اتجاه السويس بدلاً من الرجوع لكوبري مدخل (1)، مشيراً إلى أن ذلك يأتي فى ضوء دراسة شبكة الطرق بمدينة الشروق لخلق محاور جديدة تهدف إلى سهولة الانتقال بين القطاعات المختلفة.

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ولفت رئيس الجهاز إلى أن تكلفة المشروع بلغت (30 مليون جنيه)، تضمنت تنفيذ طريق باتجاهين بطبقة أسفلت بالكامل عبارة عن 3 حارات مرورية بكل اتجاه، بجانب رصيف جانبي بعرض مترين بكل اتجاه، وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار وبطول 3.2كم، وبمسطح أسفلت حوالي (٨٥ ألف م2)، كما تم رفع مخلفات بكمية (١٣٠ ألف م3).

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي إلى أنه جارٍ حالياً تركيب اللافتات الإرشادية والتحذيرية اللازمة والتخطيط المروري وإنارة الطريق بـ (240) عامود إنارة ليد طبقاً للمواصفات القياسية، وذلك حرصاً على سلامة رواد الطريق بمدينة الشروق.