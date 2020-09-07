شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى ينزل وسهم مجموعة سوفت بنك يهوى بعد اضطراب ناسداك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين عقب انخفاض وول ستريت بينما هوى سهم مجموعة سوفت بنك بفعل تقارير عن أنها قامت برهانات كبيرة على أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الوقت الذي تبددت فيه موجة صعود للقطاع.

وهبط المؤشر نيكي 0.5 بالمئة ليغلق عند 23089.95 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 بالمئة إلى 1609.74 نقطة، إذ نزل المؤشران أكثر عن أعلى مستوى لهما في ستة أشهر والذي لامساه يوم الخميس.

وتسببت مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات في دفع المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا في وول ستريت للانخفاض بشدة خلال الجلستين الماضيتين، في أكبر انتكاسة بعد مكاسب قوية استمرت قرابة ستة أشهر.

وفي اليابان، هوى سهم مجموعة سوفت بنك 7.2 بالمئة لأدنى مستوى في شهرين، مسجلا أكبر انخفاض منذ أواخر مارس.

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وقالت مصادر مطلعة يوم الجمعة إن الشركة قامت بمشتريات لعقود خيارات كبيرة خلال ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية كوسيلة للاستثمار المؤقت لجزء من حصيلة بيع أصول.

وهبطت أسهم شركات تشغيل الهاتف المحمول كيه.دي.دي.آي وسوفت بنك كورب وإن.تي.تي دوكومو بما يتراوح بين 1.1 بالمئة و2.2 بالمئة إذ دعا يوشيهيدي سوجا، الذي من المتوقع أن يفوز بانتخابات قيادة الحزب الحاكم في البلاد التي تُجرى الأسبوع القادم ليحل محل رئيس الوزراء شينزو آبي، إلى رسوم أقل للهاتف للمحمول.

وارتفعت أسهم البنوك 0.2 بالمئة إذ صعدت أسهم بنك أوموري 8.5 بالمئة وبنك ميتشينوكو 8.9 بالمئة على الترتيب بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن البنكين ومقرهما في شمال اليابان يبحثان تكامل للأعمال.

وعلى الرغم من أن البنكين قالا إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد، فإن النبأ غذى الآمال بالمزيد من الاندماجات في القطاع المصرفي المزدحم في اليابان.

وقفز سهم فانوك لصناعة الروبوتات الصناعية 6.8 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية أن الشركة تخطط لزيادة إنتاج نوع من الروبوت الخاص بالمصانع لثلاثة أمثاله بسبب زيادة الطلب على التحول إلى الأنظمة الآلية بعد جائحة كوفيد-19.