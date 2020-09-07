شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت.. وإدراجها بالسوق الأول 14 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.14% رابحاً 7.6 نقطة ليصل إلى مستوى 5302.39 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحاً 6.930 نقطة ليصل إلى مستوى 5820.56 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحاً 8.980 نقطة ليصل إلى مستوى 4274.83 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.41% رابحاً 17.530 نقطة ليصل إلى مستوى 4293.87 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 174.8 مليون سهم بقيمة 20.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5184 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.82%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.52%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.90% ثم قطاع المنافع بنسبة 0.61%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاعي النفط والغاز والمواد الأساسية بنسبة 0.44%، 0.16%، على التوالي.

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وجاء سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.31%، يليه سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة بنسبة 6.37%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 5.81%، فيما تصدر سهم شركة أسمنت الهلال القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.77% يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 6.39%، ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 5%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، عن بدء التداول على أسهم الشركة في السوق الأول اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر ضمن قطاع الخدمات المالية.