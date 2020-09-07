شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع متواضع للناتج الصناعى الألمانى يشير إلى تباطؤ التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن الناتج الصناعي الألماني زاد بأقل بكثير من المتوقع في يوليو، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه عودة بطيئة إلى مستويات الإنتاج التي سبقت الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا. وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات أن الناتج الصناعي زاد 1.2 بالمئة على أساس شهري. كان استطلاع رأي لرويترز يتوقع زيادة 4.7 بالمئة.

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