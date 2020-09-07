توقعات بانكماش الاقتصاد الكورى الجنوبى مع عودة انتشار كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد معهد بحثي حكومي كوري جنوبي اليوم الاثنين، بأن الاقتصاد الكوري الجنوبي سيعود على الأرجح إلى وضع الانكماش مرة أخرى ما لم تسيطر السلطات الصحية على نحو سريع على عودة تفشي فيروس كورونا، وذكر المعهد الكوري للتنمية في نشرته الإنجليزية الشهرية عن الاتجاهات الاقتصادية -التي نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- أن "عودة انتشار كوفيد-19 زادت من احتمالية ارتداد الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى وضع الانكماش".

وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.1% على أساس شهري في يوليو الماضي، بعد آخر نمو بنسبة 4.1% في يونيو الماضي، غير أن الاستهلاك انخفض في ظل الجائحة.

وواصلت الصادرات تراجعها للشهر السادس على التوالي في أغسطس، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس من جديد في جميع أنحاء العالم إلى تعطيل الأنشطة التجارية.

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ورغم ذلك، تتباطأ وتيرة تراجع الصادرات في الوقت الذي ترفع فيه الدول المتقدمة تدابير إغلاق حدودها وتكتسب الصادرات الزخم من جديد تدريجيا في الوقت الذي تُستأنف فيه الأنشطة الاقتصادية جزئيا.

وشهد الاقتصاد الكوري انكماشا بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الحالي، ما يعد الانكماش الأشد حدة من نوعه منذ انكماش الربع الأول من عام 1998.

ويتوقع أن ينكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.2% هذا العام في الوقت الذي أثرت فيه الجائحة وتدابير الإغلاق المفروض عالميا على حركتي التجارة العالمية والاستهلاك، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.