الاقتصاد

أسعار اللحوم البلدى اليوم.. المفروم 110 و الاستيك 120 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

سجلت  اللحوم البلدى  اليوم الاثنين 7-9-2020  استقرارا  فى أسعار جميع الأصناف والانواع داخل محلات الجزارة والهايبر ماركت وذلك وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة ،  و سجلت و اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي  استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو. 

 

 فيما استقرت أسعار اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140  جنيها الكيلو  فإن أسعار  البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ،  والكبدة  بين 120-140 جنيها الكيلو،  البرجر البلدى فسجلت   120-140 جنيها الكيلو، أسعار  الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها . 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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