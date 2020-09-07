شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. المفروم 110 و الاستيك 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجلت اللحوم البلدى اليوم الاثنين 7-9-2020 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف والانواع داخل محلات الجزارة والهايبر ماركت وذلك وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة ، و سجلت و اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما اللحوم الجملي استقرت عند 90-100 جنيها للكيلو.

فيما استقرت أسعار اللحوم الكندوز 110-130 جنيها، وسجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو فإن أسعار البفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو ، والكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها .

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