- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة من الأدنى له منذ 19 من آب/أغسطس، حينما أختبر الأدنى له منذ أواخر تموز/يوليو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية الني تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة عيد العمال في أمريكا.
في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 106.28 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.27 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.38، بينما حقق الأدنى له عند 106.22، ، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 106.24.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أظهرت تسارع النمو إلى ما قيمته 86.9 مقابل 83.8 في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف ذلك، لا تزال اليابان تبحث عن رئيس وزراء جديد خلفاً لرئيس الوزراء الياباني الذي إعلان مؤخراً بشكل مفاجئ استقالته من منصبه لأسباب صحية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.