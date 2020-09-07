شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط للأدنى لها في شهرين مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد الأدنى لها منذ العاشر من تموز/يوليو وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم بسبب عطلة عيد العمال وفي ظلال تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 06:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل 0.64% لتتداول عند مستويات 39.23$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.48$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 39.77$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.07% لتتداول عند 42.17$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 42.20$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 42.66$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.08% إلى 92.90 مقارنة بالافتتاحية عند 92.83، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 92.72.

هذا وقد تابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 417 مليار يوان أي ما يعادل 58.9$ مليار مقابل فائض 442 مليار يوان أي ما يعادل 62.3$ مليار في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 385 مليار يوان أي ما يعادل 49.8$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات واتساع تراجع الواردات خلال الشهر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية نوه أمس الأحد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض قيود على التصدير لشركة أس-أم-أي-سي الصينية التي تعد أكبر شركة صينية لتصنيع أشباه الموصلات، الأمر الذي يعكس تصعيد للتوترات التقنية بين واشنطون وبكين، وجاء ذلك بالتزامن مع اندلع الاحتجاجات مرة أخرى في مدينة هونك كونج أيضا بالأمس.

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وفي سياق أخر، وبالنظر للتطورات حول التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، فقد أعربت منظمة الصحة العالمية الجمعة عن كونها تعمل على جمع البيانات من أجل التوصل لفكرة مناسبة حيال ما يتم إنتاجه حول لقاح الفيروس التاجي وأنه قد لا يتم التوصل إلى لقاح قبل منتصف العام المقبل، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 26.8 مليون ولقي 876,616 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ويذكر أن مسئولة البحوث اللقاحية في منظمة الصحة العالمية آنا ماريا أعربت الأربعاء الماضي عن تخوفها من أن تؤثر الضغوط في الوقت الراهن لاستخدام لقاح لفيروس كورونا، موضحة أنها تخشي أن تؤدي الضغوط السياسية والاقتصادية الراهنة إلى أن تتجه الدول إلى استخدام لقاح لكورونا بشكل سريع للغاية واستخدام لقاحات غير جاهزة وغير فعالة لمواجهة الفيروس التاجي والتي قد لا يتعدي نسبة احتوائه ما بين 10% و20%.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن توقعاته بأن يتراجع الطلب العالمي للنفط هذا العام ما بين 9 إلى 10 مليون برميل يومياً من جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، مع تطرقه لكونه يتوقع أن تستمر التقلبات في الأسعار خلال العام المقبل وسط تضرر الطلب العالمي وأن أسعار النفط قد تصل إلى 65$ للبرميل في عام 2021.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي نوفاك أفاد الأربعاء الماضي بأن بلاده تعتزم التقدم بمقترح إلى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، وذلك في ظلال تعافي الطلب العالمي على النفط بنسبة 90% إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، موضحاً أن روسيا سيقترح على أوبك+ اتخاذ رد فعل حيال ذلك التعافي في إطار اتفاق خفض المعروض العالمي النفطي.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا الأربعاء أعرب وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عن كون بلاده تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج العالمي للنفط وذلك خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك مع تأكيده على التزام بلاده بحصتها من خفض الإنتاج خلال الربع الفصلي الجاري والذي يقدر بنحو 450 ألف برميل يومياً بالإضافة إلى 400 ألف برميل يومياً بصورة إضافية خلال هذا الشهر لتعوض فائض إنتاجها السابق عن الاتفاق.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 181 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 525 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.