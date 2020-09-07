الاقتصاد

توالي ارتداد اليورو من الأعلى له في أكثر من عامين أمام الدولار في أولى جلسات الأسبوع

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة على التوالي من الأعلى لها منذ الثاني من أيار/مايو 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة عيد العمال في أمريكا.

 

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في تمام الساعة 06:23 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.1834، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1840 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1830،  بينما حقق الأعلى له عند 1.1848، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1838.

 

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 4.5% مقابل 8.9% في حزيران/يونيو الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 11.4 مقابل 13.4 في آب/أغسطس الماضي.

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