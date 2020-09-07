شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم تستأنف الارتداد منن الأعلى لها في ثلاثة أسابيع مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 19 من آب/أغسطس الماضي وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل من عام 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة وفي ظلال تسعير الأسواق لتوالي تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 06:16 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.30% لتتداول حالياً عند 905.26$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 908.00$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 904.05$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 92.90 مقارنة بالافتتاحية عند 92.83.

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هذا وقد تابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 417 مليار يوان أي ما يعادل 58.9$ مليار مقابل فائض 442 مليار يوان أي ما يعادل 62.3$ مليار في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 385 مليار يوان أي ما يعادل 49.8$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات واتساع تراجع الواردات خلال الشهر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية نوه أمس الأحد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض قيود على التصدير لشركة أس-أم-أي-سي الصينية التي تعد أكبر شركة صينية لتصنيع أشباه الموصلات، الأمر الذي يعكس تصعيد للتوترات التقنية بين واشنطون وبكين، وجاء ذلك بالتزامن مع اندلع الاحتجاجات مرة أخرى في مدينة هونك كونج أيضا بالأمس.

على الصعيد الأخر، وبالنظر للتطورات حول التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، فقد أعربت منظمة الصحة العالمية الجمعة عن كونها تعمل على جمع البيانات من أجل التوصل لفكرة مناسبة حيال ما يتم إنتاجه حول لقاح الفيروس التاجي وأنه قد لا يتم التوصل إلى لقاح قبل منتصف العام المقبل، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 26.8 مليون ولقي 876,616 شخص مصرعهم في 216 دولة.