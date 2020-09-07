شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضخ 15 مليار ريال بالبنية الرقمية خلال 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال متحدث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، علي المطيري، خلال مؤتمر صحفي، إنه تم صرف أكثر من 15 مليار ريال على البنية الرقمية التحتية خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف المتحدث، أن المملكة من أوائل الدول في استخدام تقنية الجيل الخامس، وبلغ عدد المدن والمحافظات التي وصلتها الخدمة أكثر من 35 مدينة ومحافظة، وفقاً لحساب التلفزيون السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأشار إلى أنه تم تمديد مدة إتاحة الترددات الإضافية بنسبة 50% لرفع كفاءة الأداء، ووصل عدد المستفيدين من البرامج الافتراضية إلى أكثر من 3.5 مليون مستفيد.

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وأكد متحدث هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، أن الدول التي تبنت التعليم عن بعد هي التي لديها بنية تحتية رقمية مميزة، والسعودية برئاستها لمجموعة العشرين هي من الدول الناجحة في مجال البنية التحتية الرقمية.

وكانت الهيئة قد كشفت في وقتٍ سابق عن استيعاب البنية التحتية الرقمية في المملكة للزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات خلال جائحة كورونا، حيث تجاوز استهلاك الفرد اليومي لبيانات الإنترنت المتنقل خلال تلك الفترة 3 أضعاف المتوسط العالمي الذي يقدر بـ 200 ميجابايت.

وقفزت المملكة العربية السعودية 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، وهو مؤشر تصدره الأمم المتحدة لقياس تطورالحكومة الإكترونية للدول الأعضاء وعددهم 193 دولة.

وحسب المؤشر جاءت مدينة الرياض في المركز العاشر على مستوى العالم، وذلك ضمن مؤشر التقنية الفرعي للخدمات الإلكترونية، وذلك وفقا لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.