شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للصناعات المتطورة تقدم موعد توزيع أرباح النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة عن تقديم موعد توزيع أرباحها النقدية عن النصف الأول 2020 للمساهمين، يوما واحدا ليصبح في 15 سبتمبر الحالي.

وأكدت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، أنه لا يوجد أي تغير في تاريخ الاستحقاق المحدد بنهاية تداول يوم الأحد 2020/08/30 كما جاء بالإعلان السابق.

وأشارت إلى أنه سوف يتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية عن طريق مصرف الراجحي.

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وقرر مجلس إدارة الشركة في منتصف الشهر الماضي توزيع 12.5 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الأول من السنة المالية 2020، حيث بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم وبلغت حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن المتطورة حققت صافي أرباح بلغ 4.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 16.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وانخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع الزكاة التقديرية، وذلك على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض تكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 13.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 20.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.