شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة تستمر بالارتفاع– تحليل – 7-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر القهوة بتداولات الفترة الأخيرة باختراق الحاجز الأولي المستقر عند 126.70 ليمكنه ذلك من استئناف الهجوم الصاعد لنلاحظ تسجيله مؤخرا لمستوى 135.00 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد. استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء يدعم توقعنا الصاعد بتقديمه للعزم الإيجابي الإضافي لنبقى على توقعنا الصاعد لحين الوصول نحو الحاجز التالي والمستقر عند 139.30. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 127.00 و 139.30 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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