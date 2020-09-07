شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يصمد فوق الدعم- تحليل - 7-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتصدي للضغوط السلبية لنلاحظ تقديمه لإغلاق إيجابي جديد ليحافظ بذلك على ثباته فوق دعم القناة الصاعدة الرئيسي والممتد حاليا نحو 125.40 ليزيد ذلك من فرص تسجيله للأهداف الإيجابية والتي تتمركز حول 126.70 وصولا نحو 127.40 خلال الفترة القادمة.

ما يجب التنويه له, أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي والثابت دونه, فإن ذلك سيجبره على إلغاء الترجيح الصاعد وليبدأ ببناء تداولات سلبية قوية قد تدفع به للهبوط نحو 124.90 و 124.10 خلال الفترة الأولية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.40 و 126.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم