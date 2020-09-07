تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 51ر78 نقطة أو ما يعادل 34ر0% ليصل إلى 92ر23126 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 41ر3 نقطة، أو21ر0%، ليصل إلى 19ر1613 نقطة.

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