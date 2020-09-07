شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات أولى جلسات الأسبوع في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية ووسط تسعير المستثمرين للتوترات بين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والصين أكبر اقتصاديات آسيا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الخدمات من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي عكست اتساع الانكماش إلى ما قيمته 42.5 مقابل 44.0 في تموز/يوليو الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 19.1% في تموز/يوليو.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 417 مليار يوان أي ما يعادل 58.9$ مليار مقابل فائض 442 مليار يوان أي ما يعادل 62.3$ مليار في تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 385 مليار يوان أي ما يعادل 49.8$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات واتساع تراجع الواردات خلال الشهر الماضي.

بخلاف ذلك،فقد تابعنا التقرير التي تطرقت لكون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية نوه أمس الأحد بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس فرض قيود على التصدير لشركة أس-أم-أي-سي الصينية التي تعد أكبر شركة صينية لتصنيع أشباه الموصلات، الأمر الذي يعكس تصعيد للتوترات التقنية بين واشنطون وبكين، وجاء ذلك بالتزامن مع اندلع الاحتجاجات مرة أخرى في مدينة هونك كونج أيضا بالأمس.

Advertisements

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.21% ليخسر 3.41 نقطة ويصل إلى المستوى 1,613.19، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.34% ليخسر هو الأخر 78.51 نقطة ويصل إلى المستوى 23,126.92.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.84% ليخسر 40.16 نقطة ويصل إلى المستوى 4,730.06، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.53% ليخسر هو الأخر 17.70 نقطة ويصل إلى المستوى 3,337.67.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً 0.24% ليخسر 60.35 نقطة ويصل إلى المستوى 24,635.10، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.62% ليربح 14.77 نقطة ويصل إلى المستوى 2,383.02.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.20% ليربح 23.81 نقطة ويصل إلى المستوى 11,848.12، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.07% ليخسر 4.41 نقطة ويصل إلى المستوى 5,921.10.