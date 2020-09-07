شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص اتساع الفائض في الميزان التجاري الصيني دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 417 مليار يوان أي ما يعادل 58.9$ مليار مقابل فائض بما قيمته 442 مليار يوان أي ما يعادل 62.3$ مليار في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى ما قيمته 385 مليار يوان أي ما يعادل 49.8$ مليار، وذلك مع تسارع نمو الصادرات واتساع تراجع الواردات خلال الشهر الماضي.

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