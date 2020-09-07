شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتعرض لضغوط سلبية جديدة-تحليل - 7-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتأجيله للمحاولات الصاعدة نظرا لتعرضه لضغوط سلبية إضافية بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 وليجبره ذلك على الثبات دون الحاجز الأولي المستقر عند 142.00,

بالرغم من تمركز السعر حتى هذه اللحظة ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أن ثبات الحاجز المذكور سابقا واستمرار تعرضه للضغوط السلبية, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من التذبذب التصحيحي الهابط لحين اختباره للدعم الأولي المستقر عند 139.80 ومن ثم ليبدأ بتجديد الهجوم الصاعد وتسجيل الأهداف الإيجابية المستقرة عند 142.00 و 143.20 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.00 و 139.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت