شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتعرض لضغوط سلبية جديدة-تحليل - 7-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتأجيله للمحاولات الصاعدة نظرا لتعرضه لضغوط سلبية إضافية بتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 وليجبره ذلك على الثبات دون الحاجز الأولي المستقر عند 142.00,
بالرغم من تمركز السعر حتى هذه اللحظة ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أن ثبات الحاجز المذكور سابقا واستمرار تعرضه للضغوط السلبية, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من التذبذب التصحيحي الهابط لحين اختباره للدعم الأولي المستقر عند 139.80 ومن ثم ليبدأ بتجديد الهجوم الصاعد وتسجيل الأهداف الإيجابية المستقرة عند 142.00 و 143.20 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.00 و 139.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يتعرض لضغوط سلبية جديدة-تحليل - 7-9-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.