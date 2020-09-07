شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقدم إغلاق إيجابي جديد– تحليل - 7-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين ارتداده السلبي المؤقت بتقديمه لإغلاق إيجابي واضح بثباته فوق محور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا عند 870.00 ليشكل بدوره دعم إضافي أمام التداولات الحالية.
نؤكد حاليا على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليحافظ بذلك على ثباتته ضمن المسار الصاعد وليمكنه ذلك من تسجيل الأهداف الإيجابية والتي تتمركز حاليا حول 980.00 وصولا نحو 1040.00 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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