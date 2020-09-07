شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤكد الايجابية– تحليل -7-9-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ من الرسم المرفق ابتعاده عن الدعم الممتد نحو 2.9000 ليسجل بذلك أول أهدافه الإيجابية بملامسته لمستوى 3.0650.
نجاح مؤشر ستوكاستيك بالوصول نحو مستوى تشبع الشراء يؤكد الاستمرارية الإيجابية بتقديمه للعزم الإيجابي الإضافي ليدعونا ذلك لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 3.1200 وصولا نحو 3.3000 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0000 و 3.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يؤكد الايجابية– تحليل -7-9-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.