شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤكد الايجابية– تحليل -7-9-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ من الرسم المرفق ابتعاده عن الدعم الممتد نحو 2.9000 ليسجل بذلك أول أهدافه الإيجابية بملامسته لمستوى 3.0650.

نجاح مؤشر ستوكاستيك بالوصول نحو مستوى تشبع الشراء يؤكد الاستمرارية الإيجابية بتقديمه للعزم الإيجابي الإضافي ليدعونا ذلك لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 3.1200 وصولا نحو 3.3000 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.0000 و 3.1200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد