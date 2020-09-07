الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 07-09-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة في الجلسات الماضية ليهاجم مقاومة القناة الرئيسية الهابطة ويستقر فوقها، مما يفتح الطريق أمام بدء موجة تصحيحية صاعدة خلال الفترة القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 0.9192 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى المستوى التصحيحي التالي الذي يصل إلى 0.9305.

 

من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستويات 0.9130 ثم 0.9100 والثبات دونها.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 07-09-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا