الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 07-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة في الجلسات الماضية ليهاجم مقاومة القناة الرئيسية الهابطة ويستقر فوقها، مما يفتح الطريق أمام بدء موجة تصحيحية صاعدة خلال الفترة القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 0.9192 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى المستوى التصحيحي التالي الذي يصل إلى 0.9305.
من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستويات 0.9130 ثم 0.9100 والثبات دونها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9100 والمقاومة 0.9200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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