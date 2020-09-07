شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحاور الدعم – تحليل - 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي محاولة لكسر دعم القناة الرئيسية الصاعدة لكنه يعود للتذبذب حوله، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، ويحتاج لتخطي المتوسط المتحرك 50 لتسهيل مهمة استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 0.7440 ثم 0.7500 كمحطات رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 0.7250 ثم 0.7225 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7225 والمقاومة 0.7350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد