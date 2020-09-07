شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف الأول – تحليل - 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من تحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 43.00 وكسره بقوة ليستقر قرب حاجز 42.00، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 40.80.

وبالتالي، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 43.60 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.00 والمقاومة 43.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط