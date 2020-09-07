شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الثاني – تحليل - 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا الثاني عند 38.73 ويجد دعم جيد هناك، ليظهر بعض الميل الصاعد المؤقت، مع الإشارة إلى أننا نعتقد بأن الطريق مفتوح أمام مواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة، ليتجه نحو زيارة محتملة لمناطق 36.08 على المدى القريب.
من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد مزيد من الميل الهابط على المدى اللحظي والقصير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 40.40 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 40.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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