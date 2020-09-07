شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتعافى – تحليل - 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الفضة تداولات اليوم بإيجابية ليتخطى مستوى 26.90 ويستقر فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكنه يحتاج لاختراق مستوى 27.70 لتأكيد العودة إلى القناة الصاعدة وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

وبالتالي، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق المقاومة 27.70 سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 29.80، بينما يمثل كسر الدعم 26.90 عامل سلبي سيضغط على السعر لزيارة مستوى 25.06 كهدف تصحيحي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.00 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير