شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتقي فوق الدعم – تحليل - 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية ملحوظة في الجلسات الماضية وحاول كسر مستوى 1934.86، لكننا نلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بإيجابية ليتداول فوق المستوى المذكور ويبقى داخل القناة الرئيسية الصاعدة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1967.90 ثم 2008.80 كمحطات رئيسية تالية.
اختراق مستوى 1947.00 سيسهّل مهمة السعر بمواصلة الارتفاع وتحقيق الأهداف المذكورة، بينما يمثل ثبات الإغلاق اليومي فوق 1934.86 شرط مهم لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1915.00 والمقاومة 1970.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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