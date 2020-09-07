شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي هبوطاً بعد اختبار مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، ويجري محاولات للعودة إلى القناة الرئيسية الهابطة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الرئيسي الهابط، يعززه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.2960.

كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة على المدى المتوسط والطويل، بينما يمثل الثبات دون 1.3130 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3130

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط