شكرا لقرائتكم خبر عن 41 مليون برميل زيت و 704 مليار قدم3 غاز احتياطيات 55 كشفا بتروليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية ، أن الاكتشافات البترولية التي تم تحقيقها خلال عام 2019 والتي تبلغ نحو 55 كشفا، منها 40 كشفا للزيت و15كشفا للغاز بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل ساهمت في اضافة احتياطيات بترولية بلغت حوالي 41مليون برميل زيت وحوالي 704 مليار قدم3 غاز طبيعي.

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يشار الى أن مصر شهدت تحقيق أعلى معدل انتاج للثروة البترولية خلال عام 2019 حيث بلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات وارتفع انتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً ليبلغ إجمالى الانتاج الحالي من الغاز الطبيعى حوالى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً.

وبلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال عام 2019 حوالي 84.2 مليون طن (بزيادة نسبتها 7% عن عام 2018 ) بواقع 31.1مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 51.9 مليون طن غاز طبيعي ، و 1.2 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.