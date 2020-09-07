شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. بلطى المزارع يبدأ من 11.5 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسعار الأسماك انخفاضها في السوق المحلى وذلك بفضل المزارع السمكية الحكومية، حيث شهد سوق الأسماك بالعبور استقرارا فى الأسعار اليوم الاثنين 7-9-2020 ، وتراوح سعر البلطي الاسواني 17-37 جنيها بينما سجل البلطي المزارع "2" 11.5 – 12.5 جنيها للكيلو، و البلطى المزارع "1" سجل 13 – 15 " جنيها ، وسجل الفليه البلطى 30 – 100 جنيها.

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وسجل البورى" 1 " 40 – 46 جنيها فيما سجل البورى 2 أسعارا تتراوح بين 32-38 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 60 – 75 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، وسجل سمك برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، واستقر سعر كيلو القشر بياض 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها.

واستقر سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها،. وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، و أسعار سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، و100 جنيها للدنيس، والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها، والموزة 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.