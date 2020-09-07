شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأحد في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 852 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد انخفاضا لمستويات قد تصل الى 820 فلس في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 870 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 848.0 بينما مستوى المقاومة هو 860.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط