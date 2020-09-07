اهلي متحد (AUB) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 07-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 227 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 235 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير الى إمكانية ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 195 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 235 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 222.7 بينما مستوى المقاومة هو 231.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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