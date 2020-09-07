شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 79٫30 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند 83 فلس والذي اشرنا اليه في تقريرنا الاخير، ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 75فلس كمستوى أول ثم 70 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 84 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 78.4 بينما مستوى المقاومة هو 81.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط