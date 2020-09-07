شكرا لقرائتكم خبر عن اكتتاب (EKTTITAB) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الأحد ليغلق عند مستوى 14٫60 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 15٫50 فلس كمستوى أول ثم 17٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 13 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 14٫2 بينما مستوى المقاومة هو 15.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد