شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 859 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 850 فلس، كما تمكن السهم من اغلاق أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 870 فلس كمستوى أول ثم 900 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 850 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 844.0 بينما مستوى المقاومة هو 867.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد