شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو (ALAFCO) يخسر مكاسبه الأسبوع الماضي -تحليل صباحي- 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 158 فلس، وذلك على خلفية اقترابه من الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطه الأجل، في ظل تقارب كمية التداول من أعلى مستوى لها في اسبوعين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 148 فلس كمستوى أول ثم 140 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 166 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 155 بينما مستوى المقاومة هو 159 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط