شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يتراجع مرة اخرى -تحليل صباحي- 07-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأحد عند مستوى 0٫904 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل خط "TenkanSen” وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud” مما يمهد الطريق امام السهم لعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم القوي عند 0٫80 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫95 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.88 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط